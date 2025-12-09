All' Area Pettini accensione dell' albero di Natale e rinfresco gratuito

Martedì 10 dicembre alle 16:30, l’Area Pettini si anima con “Vestiamo l’Albero”, un evento natalizio promosso dall’associazione Le Curandaie. L’iniziativa prevede l’accensione dell’albero di Natale e un rinfresco gratuito, offrendo un momento di convivialità e festa per tutta la comunità del Quartiere 2.

