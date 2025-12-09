All' Area Pettini accensione dell' albero di Natale e rinfresco gratuito
Martedì 10 dicembre alle 16:30, l’Area Pettini si anima con “Vestiamo l’Albero”, un evento natalizio promosso dall’associazione Le Curandaie. L’iniziativa prevede l’accensione dell’albero di Natale e un rinfresco gratuito, offrendo un momento di convivialità e festa per tutta la comunità del Quartiere 2.
Martedì 10 dicembre alle 16:30 l’Area Pettini ospita “Vestiamo l’Albero”, uno degli appuntamenti più attesi del calendario natalizio del Quartiere 2, curato dall’associazione Le Curandaie. Un pomeriggio pensato per bambini e famiglie, per condividere insieme l’atmosfera delle feste in uno degli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
#apassodidonna, sabato 22 novembre. Ritrovo alla Panchina Rossa di #mahsaamini all'area Pettini, alle ore 9, partenza alle ore 9:15. #mahsaamini #noallaviolenzasulledonne #noallareppublicaislamica #stopexecutionsiniran - facebook.com Vai su Facebook
EA FC 26 Evoluzione Metronomo Lista Giocatori Ed Obiettivi fifaultimateteam.it
Appiano Gentile Inter: matchday di Champions League con il Liverpool internews24.com
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Juventus, Ferrara “Spalletti sa che c’è da lavorare” ilprimatonazionale.i
Una ragazza denuncia: "Mi hanno violentata fuori dalla metro a Roma" gazzettadelsud.it
“Bruciati vivi, insieme”. Muore a 10 anni accanto al papà: tragedia spaventosa, com’è successo thesocialpost.it
Dominik Paris andrà avanti anche dopo Milano Cortina 2026? C’è un indizio decisivo oasport.it
Appiano Gentile Inter: matchday di Champions League con il Liverpool internews24.com
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Juventus, Ferrara “Spalletti sa che c’è da lavorare” ilprimatonazionale.i
Una ragazza denuncia: "Mi hanno violentata fuori dalla metro a Roma" gazzettadelsud.it
“Bruciati vivi, insieme”. Muore a 10 anni accanto al papà: tragedia spaventosa, com’è successo thesocialpost.it
Dominik Paris andrà avanti anche dopo Milano Cortina 2026? C’è un indizio decisivo oasport.it