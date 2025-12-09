Alla scoperta dell' intelligenza artificiale come strumento creativo | un momento di confronto all' evento Oltre l' algoritmo
Giovedì 11 dicembre, alle ore 20.30, la Fabbrica delle Candele ospita “Oltre l’algoritmo”, un incontro pubblico dedicato all’esplorazione dell’intelligenza artificiale come nuovo strumento creativo, inclusivo e accessibile. La serata approfondirà due temi chiave: l’intelligenza artificiale come. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
L’intelligenza artificiale non ha mantenuto le promesse sulla scoperta di nuovi medicinali
Poste Italiane, in provincia di Avellino webinar alla scoperta dell’Intelligenza Artificiale
Nasce ARTI: la guida turistica smart che rivoluziona la scoperta di Roma grazie all'intelligenza artificiale
Qualche giorno fa ho seguito l'evento #AIForHumans, un viaggio alla scoperta dell'Intelligenza Artificiale come strumento in grado di migliorare l'operatività di manager e imprenditori, integrando valori etici e visione aziendale. Rivivi l'evento: bit.ly/ai-for-hum Vai su X
Un recettore fondamentale, mutazioni genetiche e intelligenza artificiale: uno studio ha ricostruito il meccanismo che impedisce al corpo di eliminare il colesterolo cattivo, aumentando il rischio di infarto e ictus. Una scoperta che potrebbe cambiare la prevenzi - facebook.com Vai su Facebook
Bambini e intelligenza artificiale, come educare tra scuola e famiglia - Bambini e intelligenza artificiale: opportunità, rischi, privacy e ruolo dei genitori per un uso educativo e consapevole di app, giochi e smartwatch. Si legge su agendadigitale.eu
