Alla scoperta dell' intelligenza artificiale come strumento creativo | un momento di confronto all' evento Oltre l' algoritmo

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre, alle ore 20.30, la Fabbrica delle Candele ospita “Oltre l’algoritmo”, un incontro pubblico dedicato all’esplorazione dell’intelligenza artificiale come nuovo strumento creativo, inclusivo e accessibile. La serata approfondirà due temi chiave: l’intelligenza artificiale come. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

