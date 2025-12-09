Alla residenza ' L' Isola dei Girasoli' una giornata di festa e calore per i piccoli pazienti oncologici

Pisatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 dicembre, alla residenza 'L'Isola dei Girasoli' a San Giuliano Terme, si è svolta una giornata speciale dedicata ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie, caratterizzata da momenti di festa, calore umano e allegria. Un'occasione per creare ricordi indimenticabili e rafforzare il senso di comunità in un contesto di supporto e speranza.

Una giornata indimenticabile, baciata dal calore umano e dall’allegria contagiosa ieri, 8 dicembre, all'Isola dei Girasoli a San Giuliano Terme, la residenza che accoglie i bambini malati oncologici e le loro famiglie. L’evento annuale ‘Serviamo Calore’, organizzato dall’associazione AGBALT ODV. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

