Alla maratona di Valencia Max Zanaboni è super

Alla maratona di Valencia, Max Zanaboni ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera, migliorando di oltre tre minuti il primato italiano Master50. Il 54enne sondalino ha sfiorato un risultato straordinario, segnando un tempo eccezionale che testimonia la sua tenacia e determinazione nella corsa di lunga distanza.

Grande risultato per Massimiliano Zanaboni alla maratona di Valencia: il 54enne sondalino, infatti, ha letteralmente demolito, abbassandolo di tre minuti e mezzo, il primato italiano Master50 della distanza, che già gli apparteneva, facendo segnare lo strepitoso tempo di 2.24'20. Zanaboni aveva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Maratona Valencia: doppietta del Kenya e il milione mancato africa-express.info/2025/12/08/mar… via @africexp Vai su X

Federica Cernigliaro terza italiana alla Maratona di #Valencia Grande risultato per Federica Cernigliaro alla Maratona di Valencia. L’atleta della Polisportiva Atletica #Bagheria, allenata da Tommaso Ticali, ha concluso la gara in 2h43'31, migliorando ancora u - facebook.com Vai su Facebook

Maratona di Valencia 2023: Sofiia Yaremchuk a caccia del primato italiano - C'è grande attesa per la maratona di Valencia che alle ore 8. Da gazzetta.it