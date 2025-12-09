Alla Federico II assegnati due ERC per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro
L'Università Federico II di Napoli ha ottenuto due prestigiosi finanziamenti ERC, i 'Consolidator Grant', per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Questi riconoscimenti, tra i più competitivi a livello internazionale, testimoniano l'eccellenza della ricerca condotta dall'ateneo e rafforzano il suo ruolo nel panorama scientifico globale.
Il Consiglio europeo della ricerca - ERC ha assegnato all'Università degli Studi di Napoli Federico II due 'Consolidator Grant', tra i finanziamenti più competitivi e ambiti nel panorama internazionale, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. L'ERC ha assegnato all'Italia 17. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Nel weekend appena trascorso sono stati assegnati gli ultimi titoli di campione di Italia di questo 2025 per la dama italiana, quelli Semilampo, Lampo e Lampo a coppie. In una Milano in festa per i festeggiamenti del Santo Patrono sono tanti i damisti che non - facebook.com Vai su Facebook
Alla Federico II assegnati 2 ERC ‘Consolidator Grant’ per circa 5 mln - L’Ateneo conquista due dei tre finanziamenti andati al Sud Italia Riceviamo e pubblichiamo. expartibus.it scrive
PS5, Sony pubblica il video dedicato ai giochi in arrivo nel 2026, con Halo e Wolverine ma niente GTA 6 game-experience.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 0-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: inizia il match delle toscane! oasport.it
FC 26 Nuova Evoluzione: Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo (The controller) imiglioridififa.com
Il principe William festeggia 20 anni da patrono dell'associazione per i senzatetto Centrepoint lapresse.it
Tatiana Tramacere, la famiglia crede a Dragos: «Non ci sarà alcuna denuncia». Ma il cellulare è ancora sotto ... leggo.it
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... calcionews24.com