Alla Federico II assegnati due ERC per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro

L'Università Federico II di Napoli ha ottenuto due prestigiosi finanziamenti ERC, i 'Consolidator Grant', per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Questi riconoscimenti, tra i più competitivi a livello internazionale, testimoniano l'eccellenza della ricerca condotta dall'ateneo e rafforzano il suo ruolo nel panorama scientifico globale.

Il Consiglio europeo della ricerca - ERC ha assegnato all'Università degli Studi di Napoli Federico II due 'Consolidator Grant', tra i finanziamenti più competitivi e ambiti nel panorama internazionale, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. L'ERC ha assegnato all'Italia 17. 🔗 Leggi su Napolitoday.it