Alisson sostiene pubblicamente Arne Slot mentre affronta le conseguenze di Mohamed Salah

Alisson ha espresso pubblicamente il suo sostegno ad Arne Slot, mentre il Liverpool affronta le conseguenze della ricaduta di Mohamed Salah. La situazione, che si sta aggravando, ha portato a tensioni interne e a un momento di crisi nello spogliatoio, segnando un capitolo delicato per il club e i suoi protagonisti.

Notizia fresca giunta in redazione: La ricaduta di Mohamed Salah ha preso un’altra svolta drammatica e questa volta il silenzio all’interno dello spogliatoio del Liverpool è stato finalmente rotto. Parlando prima dell’enorme scontro tra il Liverpool e l’Inter in Champions League a San Siro, Alisson Becker è diventato il primo giocatore a parlare pubblicamente dell’esplosiva intervista post-partita di Salah, in cui l’esterno affermava di essere stato “gettato sotto l’autobus” dopo essere stato nuovamente messo in panchina. Salah è stato ora escluso dalla squadra viaggiante, una chiamata coraggiosa che ha solo intensificato le speculazioni sul suo futuro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Alisson sostiene pubblicamente Arne Slot mentre affronta le conseguenze di Mohamed Salah