Alisson | Salah? Spero possa recuperare con il club
Alisson, portiere dei Liverpool, ha commentato l'assenza di Mohamed Salah dalla convocazione per la sfida di Milano, sperando in un recupero dell'egiziano. La sua esclusione è stata determinata dalle dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio contro il Leeds in Premier League.
Il portiere dei Reds ha parlato dell'esclusione dell'egiziano dai convocati per la sfida di Milano a causa delle dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio in Premier League contro il Leeds.
