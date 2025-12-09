Alisson | Salah? Spero possa recuperare con il club

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alisson, portiere dei Liverpool, ha commentato l'assenza di Mohamed Salah dalla convocazione per la sfida di Milano, sperando in un recupero dell'egiziano. La sua esclusione è stata determinata dalle dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio contro il Leeds in Premier League.

Il portiere dei Reds ha parlato dell'esclusione dell'egiziano dai convocati per la sfida di Milano a causa delle dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio in Premier League contro il Leeds. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alisson: "Salah? Spero possa recuperare con il club"

