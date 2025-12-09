Alimentazione complementare - Svezzamento dipaniamo la confusione tra le tante proposte

l'11 dicembre 2025. Incontro informativo gratuito on-line Zoom giovedì 11 dicembre 2025 ore 10-10.45. Per informazioni compila qui: https:forms.gle8guhSZUCVu7qbY8U9.Senti indicazioni contrastanti in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Svezzamento dei bimbi, le 10 domande più comuni. Dottor Beppe: «Come fare, quando iniziare e cosa cucinare. Un neonato che si sporca non è un male» - Chiunque abbia un bambino di pochi mesi in casa, dopo averlo nutrito con latte materno o formulato per i primi sei mesi di vita, deve averci a che fare: parliamo dello svezzamento, o meglio ... Da msn.com