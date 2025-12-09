Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo in crisi? La foto che ha fatto impazzire il web
Alvaro Morata ed Alice Campello sono di nuovo in crisi? Sembrerebbe proprio di sì. Nelle ultime ore non si fa che parlar d’altro. Stando a quanto trapelato, il calciatore e la modella starebbero nuovamente affrontando una fase turbolenta della loro vita di coppia. A rivelare l’indiscrezione è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos. Nel programma . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Alice Campello sulla crisi con Morata: «Eravamo sotto l'effetto di farmaci, non siamo riusciti a gestirla. Alvaro ha dedicato la sua vita a rendermi felice»
Alice Campello, la verità mai detta sulla separazione con Morata: “Eravamo sotto farmaci”
Alice Campello sulla crisi con Alvaro Morata: “Eravamo sotto l’effetto di farmaci, non siamo riusciti a gestirla”
Alice Campello: furia social per le insinuazioni di una nuova rottura con Morata Vai su X
Alice Campello, fuga da Alvaro Morata? Il viaggio da "single" a New York e l'albero di Natale con i figli (e il marito escluso) - facebook.com Vai su Facebook
Crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata: la replica pungente di lei e la mossa social di lui - Rumors e sospetti sulla coppia, poi la risposta di Alice Campello e il gesto inatteso di Alvaro Morata cambiano tutto. Scrive donnaglamour.it
