Alfa annuncia l’album live Allo stesso BPM
Si è concluso al Palazzo dello Sport di Roma il tour di Alfa che annuncia l’album live Allo stesso BPM. Si è concluso al Palazzo dello Sport di Roma il tour di Alfa, prodotto da A1 Concerti, un viaggio che per due anni ha attraversato l’Italia e l’Europa collezionando sold out e abbracciando migliaia di persone. Dalle principali città italiane all’estate nei festival, fino alle tappe europee e al ritorno nei palazzetti, Alfa ha vissuto un percorso umano e artistico intenso, fatto di incontri, sorrisi e cori che hanno riempito ogni sera allo stesso ritmo. Durante la data conclusiva di Roma, in un momento carico di significato, l’artista si è tatuato sul palco un numero che rappresenta la somma degli spettatori che lo hanno accompagnato in questo lungo viaggio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Radio1 Rai. . Si chiude stasera a #Roma il tour di #Alfa, che ha collezionato una serie di palazzetti tutti esauriti. Il giovane cantautore genovese, classe 2000, annuncia una pausa di qualche mese e dice al #GR1: "Il mio pubblico è tutto, è il mio show". Di @miri - facebook.com Vai su Facebook
"ALFA FORNITURE S.A.S. DI ACANFORA FRANCESCO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Condizioni Akanji, come sta il centrale nerazzurro? La speranza dell’Inter verso il Liverpool internews24.com
Aveva un arsenale nell'officina a Ragusa, 41enne arrestato: armi nascoste ovunque tra i rottami virgilio.it
Minacce aeree e missilistiche all’Italia, test riuscito per il super radar di Leonardo: coperta una distanza ... secoloditalia.it
Merz contro Trump: “È inaccettabile che gli Usa vogliano salvare la democrazia in Europa” thesocialpost.it
Il 2025 non è stato l'anno del Louvre, tra furti, scioperi e ora persino allagamenti wired.it
Il procuratore De Luca smonta le tesi di Scarpinato “La pista nera sulle stragi del 1992 vale meno di zero” secoloditalia.it