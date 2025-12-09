Si è concluso al Palazzo dello Sport di Roma il tour di Alfa che annuncia l’album live Allo stesso BPM. Si è concluso al Palazzo dello Sport di Roma il tour di Alfa, prodotto da A1 Concerti, un viaggio che per due anni ha attraversato l’Italia e l’Europa collezionando sold out e abbracciando migliaia di persone. Dalle principali città italiane all’estate nei festival, fino alle tappe europee e al ritorno nei palazzetti, Alfa ha vissuto un percorso umano e artistico intenso, fatto di incontri, sorrisi e cori che hanno riempito ogni sera allo stesso ritmo. Durante la data conclusiva di Roma, in un momento carico di significato, l’artista si è tatuato sul palco un numero che rappresenta la somma degli spettatori che lo hanno accompagnato in questo lungo viaggio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Alfa annuncia l’album live Allo stesso BPM