Alessandro Preziosi ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa racconta un particolare del set di Sandokan | il video su Amicait
Alessandro Preziosi, ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 7 dicembre, racconta l’esperienza di recitare in inglese nella nuova serie tv Sandokan con Can Yaman: «Avevo tre dialogue coach, ero indeciso se scegliere una cadenza internazionale, portoghese o. napoletana». Contenuti in streaming su discovery+ ( www.discoveryplus.it ) Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Alessandro Preziosi, il dietro le quinte sul set di “Sandokan”: il divertente racconto a “Che Tempo Che Fa” Amica. 🔗 Leggi su Amica.it
