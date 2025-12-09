Alessandra Libertini la scrittrice di Latina finalista al premio internazionale Mario Luzi
Alessandra Libertini, scrittrice di 39 anni di Latina, si distingue nel panorama letterario nazionale e internazionale. Finalista al prestigioso premio “Mario Luzi”, si aggiunge a una serie di riconoscimenti ottenuti negli ultimi otto anni, confermando il suo talento e la sua costante presenza nei principali concorsi di letteratura italiani.
