Alessandra Fagugli vince il Premio Nazionale di Poesia Veronica Gambara | le congratulazioni dei colleghi UniPg
L’Università degli Studi di Perugia celebra con orgoglio il successo di Alessandra Fagugli, collega in servizio presso l’Ufficio Ordinamento Giuridico e Presenze, che ha conquistato il primo posto al Premio Nazionale di Poesia “Veronica Gambara”, promosso dal Comune di Pralboino (Brescia). La poesia premiata, “Viabilità modificata”, dà voce a chi si sente “nato nel posto sbagliato”, trasformando quella sensazione in una forza capace di “riempire di rosso occhi e cuore” di chi si incontra lungo il cammino. Un testo delicato e potente, che racconta con sensibilità la resilienza e la bellezza che possono nascere ai margini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
