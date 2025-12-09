Alcol solo per ricchi | l’Arabia Saudita apre altri due negozi ma non per tutti

In un regno storicamente noto per il suo rigido conservatorismo islamico wahabita, l’Arabia Saudita sta compiendo un altro passo audace verso la liberalizzazione sociale: l’apertura di due nuovi negozi di alcolici a Jeddah e Dhahran, destinati principalmente a diplomatici non musulmani e a espatriati qualificati. Tale iniziativa, riportata dal Financial Times, si inserisce nel più ampio contesto del Soft Power promosso dal principe ereditario Mohammad Bin Salman (Mbs), che si presenta al mondo come un “riformatore” moderno, intenzionato a trasformare il paese in una destinazione attraente per turisti e talenti internazionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

