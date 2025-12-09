Alcol solo per ricchi | l’Arabia Saudita apre altri due negozi ma non per tutti
In un regno storicamente noto per il suo rigido conservatorismo islamico wahabita, l’Arabia Saudita sta compiendo un altro passo audace verso la liberalizzazione sociale: l’apertura di due nuovi negozi di alcolici a Jeddah e Dhahran, destinati principalmente a diplomatici non musulmani e a espatriati qualificati. Tale iniziativa, riportata dal Financial Times, si inserisce nel più ampio contesto del Soft Power promosso dal principe ereditario Mohammad Bin Salman (Mbs), che si presenta al mondo come un “riformatore” moderno, intenzionato a trasformare il paese in una destinazione attraente per turisti e talenti internazionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altre letture consigliate
È il momento delle cene di Natale? ? Pasti ricchi di grassi, zuccheri e alcol mettono sotto stress il metabolismo. Esegui i tuoi esami prima delle grandi abbuffate! Gli eccessi a tavola del periodo natalizio possono avere effetti sui valori di vari esami del san - facebook.com Vai su Facebook
Riad da bere. L'Arabia Saudita mette più alcol in circolo per i suoi target di sviluppo - Formalmente il divieto resta, ma dopo il primo esercizio di vendita alcolici aperto nel 2024 nella capitale, nel 2026 ne apriranno altri due a Jeddah e in un ... Secondo huffingtonpost.it