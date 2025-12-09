Alcol e droga alla guida | otto persone denunciate

Durante recenti controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, otto persone sono state denunciate per aver guidato sotto l’effetto di alcol o droga. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti, intensificando i controlli su tutto il territorio provinciale.

