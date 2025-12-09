Alcaraz piegato in due dalle risate | arriva una proposta da un tifoso Tiafoe ci mette il carico

Durante un’esibizione, Alcaraz e Tiafoe hanno regalato momenti di puro intrattenimento, tra risate e sfide. Un tifoso ha fatto una proposta di matrimonio dagli spalti, suscitando una risposta ironica da parte del tennista spagnolo. La partita si è conclusa con la vittoria di Tiafoe, in un clima di allegria e spontaneità.

