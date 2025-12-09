Alcaraz minaccia Fonseca Joao ha già la soluzione pronta | l'esibizione è uno show totale

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcaraz colpito in volto dopo un dritto potentissimo di Fonseca durante il doppio-esibizione: sorrisi e promesse tra i due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Alcaraz minaccia Sinner: tennis stravolto

alcaraz minaccia fonseca joaoAlcaraz “minaccia” Fonseca, Joao ha già la soluzione pronta: l’esibizione è uno show totale - Alcaraz colpito in volto dopo un dritto potentissimo di Fonseca durante il doppio- Segnala fanpage.it