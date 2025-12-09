Alcaraz batte Fonseca nella prima esibizione negli Usa

La prima sfida tra il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, e il brasiliano Joao Fonseca, che in tanti attendono come il prossimo grande rivale del murciano e di Sinner, l’ha vinta Carlitos. Ma non conterà nel bilancio ufficiale degli scontri diretti. Il confronto è andato infatti in scena in un’esibizione, nella serata evento al LoanDepot Park di Miami, stadio che ospita gli incontri casalinghi dei Marlins, la locale squadra di baseball. Alcaraz si è imposto 7-5, 2-6, 10-8 recuperando da sotto 0-5 nel match tie-break. “È stato davvero, davvero speciale giocare con Joao – ha detto il numero 1 Atp – Non avevo mai giocato contro di lui, quindi era la prima volta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alcaraz batte Fonseca nella prima esibizione negli Usa

