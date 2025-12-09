Albiriox il malware che svuota il conto controllando il tuo telefono da remoto | verifica subito se hai una di queste app

Albiriox è un malware che infetta dispositivi Android, consentendo a malintenzionati di controllare lo smartphone da remoto e svuotare il conto corrente. Questa minaccia può operare silenziosamente, intercettando dati sensibili e monitorando le attività dell'utente. È importante riconoscere le app sospette e adottare misure di sicurezza per proteggere i propri dati personali e finanziari.

Il tuo smartphone Android potrebbe essere una bomba a orologeria pronta a esplodere. Mentre scorri distrattamente le notifiche, qualcuno potrebbe già star frugando nel tuo conto corrente, spiando le tue conversazioni, intercettando i codici di accesso alla banca. Non è fantascienza da film hollywoodiano: è la realtà documentata da Malwarebytes Labs, che ha lanciato l’ennesimo allarme sulla sicurezza del Google Play Store. Quattro applicazioni apparentemente innocue, sviluppate dal gruppo Mobile apps Group e scaricate complessivamente oltre un milione di volte, sono state identificate come veicoli di un sofisticato trojan chiamato HiddenAds. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Albiriox, il malware che svuota il conto controllando il tuo telefono da remoto: verifica subito se hai una di queste app

Argomenti simili trattati di recente

Allarme Albiriox: nuovo malware Android MaaS ruba dati bancari Albiriox, malware Android offerto come MaaS, consente controllo remoto via VNC, sfrutta Accessibility Service per rubare dati bancari. - facebook.com Vai su Facebook

La tua banca ti ha contattato via SMS? Potrebbe essere la nuova truffa svuota conto - Fai attenzione perché potrebbe essere la nuova truffa svuota conto. Come scrive punto-informatico.it