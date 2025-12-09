Alberico Lombardi una notte tra voci e coscienze
Nelle Fonderie Righetti di San Giorgio a Cremano, il 29 novembre, la voce di Alberico Lombardi ha trasformato un concerto in un racconto condiviso, tra memoria, impegno civile e fragilità. Una serata in cui musica, parole e silenzi hanno intrecciato storie diverse, fino a creare un legame intenso tra palco e platea. La serata alle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Alberico Lombardi in concerto a San Giorgio a Cremano
La voce dell'inclusione é il nome dell'evento che si svolgerà promosso dalla Consulta delle Pari opportunità ideato e condotto dal prof. Alberico Lombardi. Con la presenza di alcune figure istituzionali come il Sindaco Enzo Cuomo e gli assessori Buccelli e M - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Alberico Lombardi, il professore di Io Canto Senior - La musica ha sempre avuto il potere di unire, emozionare e dare voce a chi ha qualcosa di importante da raccontare. Come scrive dilei.it
