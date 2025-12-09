Alberi di Natale vip 2025 da Federica Panicucci a Michelle Hunziker e Giorgia Palmas | foto e curiosità
Milano, 9 dicembre 2025 – Sant’Ambrogio e l’Immacolata sono arrivati ed ecco che, soprattutto a Milano, è ufficialmente via libera per addobbare casa con albero di Natale e presepe, anche se molti hanno addirittura anticipato a novembre. Dai grandi abeti in salotto a maxi fiocchi rossi fino ai soldatini: ecco cosa hanno scelto i vip quest’anno. Si parte da Federica Panicucci fino a Chiara Ferragni e Giorgia Palmas. Poi Michelle Hunziker, Chiara Biasi e Giulia Valentina con il suo ‘pancione’. Federica Panicucci, la scelta dello Schiaccianoci. “Questo è il mio momento preferito dell’anno. Non posso fare a meno dell’albero, delle luci, degli addobbi, del calore della casa e di tutte le tradizioni natalizie”, ha scritto Federica Panicucci, conduttrice di Mattino5, sul suo profilo Instagram, accanto a un video che immortala le decorazioni di Natale nel suo appartamento di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Natale a Firenze, si parte: oggi l’accensione degli alberi di Natale
Natale con luminarie ed alberi: il Commissario Perrotta ci prova
I migliori alberi di Natale in assoluto per la tua casa, così belli che anche Mariah Carey li approverebbe
