Albano Carrisi Famiglia Nel Bosco | L’Offerta Del Cantante!

Uominiedonnenews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Bano interviene sul caso della famiglia Trevallion, allontanata dai figli per vivere nel bosco: ecco cosa ha detto e cosa è pronto a fare per loro. Al Bano dalla parte dei Trevallion: “Li capisco, ho fatto la stessa scelta”. Una storia che colpisce al cuore: la vita nei boschi, il tribunale e l’intervento del cantante Quando la vita ti chiama a scegliere tra il rumore del mondo e il silenzio della natura, c’è chi risponde con coraggio. È il caso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia australiana che ha deciso di crescere i propri tre figli lontano dal caos urbano, in un bosco di Palmoli, in Abruzzo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

albano carrisi famiglia nel bosco l8217offerta del cantante

© Uominiedonnenews.it - Albano Carrisi, Famiglia Nel Bosco: L’Offerta Del Cantante!

Al Pigneto apre la Sala Albano Carrisi, fucina per giovani musicisti

Jasmine carrisi si è fidanzata la reazione di albano in diretta

albano carrisi famiglia boscoAl Bano offre casa e lavoro alla "famiglia nel bosco" e parla di Romina Power, i motivi dietro il gesto - Famiglia nel bosco, Al Bano Carrisi rilancia l'offerta della casa gratis e del lavoro: "Li capisco, ho fatto lo stesso con Romina Power" ... Riporta virgilio.it