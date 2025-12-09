Albano carrisi e famiglia nel bosco | un’offerta speciale del cantante

Una vicenda che ha suscitato molte riflessioni riguarda la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare tre figli di una coppia australiana che aveva scelto di vivere isolata nel bosco, in Abruzzo. Questa storia mette in luce i conflitti tra scelte di vita alternative e le normative sulla tutela dei minori, divise tra opinioni pubbliche e valori culturali diversi. contesto della vicenda: la famiglia Trevallion e il provvedimento giudiziario. La coppia composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham ha optato per un’esistenza nel verde, in un’area di Palmoli, lontano da strutture moderne e servizi urbani. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

