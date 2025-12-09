AlbaneseDimettiti | valanga di reazioni dopo le rivelazioni de Il Tempo

Dopo lo scoop di ieri de Il Tempo, con le rivelazioni choc sulla partecipazione di Francesca Albanese a una conferenza nel 2022 con il gotha di Hamas e della jihad islamica è giunta alla nostra redazione una lunghissima serie di reazioni e di prese di posizione. Sono dichiarazioni di indignazione, ma anche richieste di chiarimento: come può l'Onu non revocarle il mandato da relatrice speciale? Come fa a essere imparziale chi presenzia a eventi con elementi di spicco del terrorismo palestinese? Spesso le sue frasi sono ritenute solo ambigue, ma le fotografie non lasciano spazio all'immaginazione e ora resta da capire anche cosa vorrà fare chi ancora insiste con il conferirle la cittadinanza onoraria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

