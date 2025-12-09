#AlbaneseDimettiti | valanga di reazioni dopo le rivelazioni de Il Tempo | l' appello all' Onu
Dopo lo scoop di ieri de Il Tempo, con le rivelazioni choc sulla partecipazione di Francesca Albanese a una conferenza nel 2022 con il gotha di Hamas e della jihad islamica è giunta alla nostra redazione una lunghissima serie di reazioni e di prese di posizione. Sono dichiarazioni di indignazione, ma anche richieste di chiarimento: come può l'Onu non revocarle il mandato da relatrice speciale? Come fa a essere imparziale chi presenzia a eventi con elementi di spicco del terrorismo palestinese? Spesso le sue frasi sono ritenute solo ambigue, ma le fotografie non lasciano spazio all'immaginazione e ora resta da capire anche cosa vorrà fare chi ancora insiste con il conferirle la cittadinanza onoraria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ecco la prima del Tempo di oggi 1. #AlbaneseDimettiti Appello all’Onu. Valanga di adesioni e reazioni allo scoop del Tempo 2. INCHIESTA - La nuova tratta degli schiavi - Terza puntata - Facilitatori E contrabbandieri 3. Termini-Esquilino: 80% dei reati comme - facebook.com Vai su Facebook
#AlbaneseDimettiti: valanga di reazioni indignate dopo la L rivelazione choc de Il Tempo Nuova tratta degli schiavi, l'affare dei passaporti falsi Termini, 4 arrestati su 5 sono stranieri Prima pagina #buongiorno #siamoinedicola #9dicembre #iltempo Vai su X
#AlbaneseDimettiti: valanga di reazioni indignate dopo le rivelazioni de Il Tempo: l'appello all'Onu - Dopo lo scoop di ieri de Il Tempo , con le rivelazioni choc sulla partecipazione di Francesca Albanese a una conferenza nel 2022 con il gotha di ... Scrive iltempo.it