Alagna quasi epico Curado ok D’Uffizi raggiunge quota sette reti

Alagna si distingue con un rendimento quasi epico, mentre Curado si conferma tra i migliori. D’Uffizi raggiunge quota sette reti, Vitale si ferma a sei, dimostrando grande visione di gioco. I guanti, quasi nuovi, segnano un momento di rinnovamento e crescita, sottolineando le prestazioni brillanti di un campionato sempre più avvincente.

Vitale 6. Ha più visione di gioco di tanti centrocampisti di categoria superiore. Guanti praticamente nuovi, stavolta. Alagna 7.5. "E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte". Se pensiamo al 23, ieri, ci piombano in testa i versi del professore. Quel cross alla Del Grosso, piede a parte e istantanea di una stagione sempre più epica, gli dà la possibilità di mettersi il foglio sulla scrivania per finire la storia. Nel modo in cui vorrà. Curado 6.5. La notiziona del giorno che è che risulta non sempre impeccabile e comunque gioca sopra la sufficienza. Rizzo 6.5. Nessuna sofferenza dall’accento romagnolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net