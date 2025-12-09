Al via la seconda edizione del concorso No alla droga no ad ogni forma di dipendenza | candidature entro il 20 marzo

È partita la seconda edizione del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”, rivolto agli studenti delle scuole di tutta Italia. L'iniziativa, promossa dal Dipartimento per le politiche contro le droghe e le dipendenze in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, invita le candidature entro il 20 marzo.

Prende avvio la seconda edizione del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”, promosso per l’anno scolastico 2025-2026 dal Dipartimento per le politiche contro la droga e le dipendenze della Presidenza del Consiglio, insieme al Ministero della Salute e al Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Da Calabresi a Colum McCann, a novembre la seconda edizione di Librai per un anno

A Palermo la seconda edizione del Jameson Distilled Sounds: dj set a I Candelai

Mercoledì 17 settembre, conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Italian Political Awards

SECONDA EDIZIONE – CONCORSO “PRESEPE IN FAMIGLIA” A.S. 2025/2026 – Progetto dedicato alle classi 2° della Scuola Primaria. Siamo pronti per la cerimonia di premiazione! Sabato 20 dicembre 2025 Ore 16:30 Basilica Minore di Santa Maria – Rand - facebook.com Vai su Facebook

Poste Italiane: Bianca Michelangeli vince la seconda edizione del Premio Giornalistico TG Poste. #PremioTGPoste Vai su X

Mileto, nel segno di padre De Lorenzo al via la seconda edizione del concorso Presepi in casa - Dopo il successo del 2024 il concorso è stato esteso anche gli abitanti dei territori di Filandari, Francica, Jonadi, San Calogero e San Costantino Calabro ... Da ilvibonese.it