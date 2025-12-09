Al via il progetto comunale Sport-Aut per inclusione delle persone autistiche

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via il progetto Sport-Aut, iniziativa dedicata all’inclusione attraverso le attività sportive delle persone con disturbo dello spettro autistico. La presentazione  del progetto si terrà mercoledì 10 dicembre, alle 10, nella salaGiunta di Palazzo degli Elefanti. Sport-Aut sarà illustrato in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Street tutor per la movida, c'è l'ok del Consiglio comunale: "Progetto da 150mila euro"

Crotone amministrazione comunale, approvato progetto per ricostruzione scuola primaria Margherita

Stadio-clinica, il consiglio comunale di Terni: “Tutela e prosecuzione del progetto a salvaguardia dell’interesse pubblico”

via progetto comunale sportSport gratuito over 65 Baronissi: al via MiGioAct Legacy - Sport gratuito over 65 a Baronissi: al via il progetto MiGioAct Legacy È ufficialmente iniziato a Baronissi il programma di sport gratuito over 65 ... Lo riporta zon.it