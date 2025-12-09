al via a firenze i lavori in via di villamagna

Firenze, 9 dicembre 2025 – Inizieranno da oggi, 9 dicembre, a Firenze, in via di Villamagna i lavori di riqualificazione dello slargo antistante la chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo e la scuola materna comunale. L’intervento è articolato in tre fasi: prima sarà chiusa l’area di sosta in via di Villamagna a partire da via Nanchino verso il centro città e istituiti restringimenti e divieti di sosta in via Nanchino. Nella seconda fase i lavori interesseranno l’area interna fronte chiesa con divieti di transito; nella terza si sposteranno sul rientro di via di Villamagna di fronte alla chiesa (dal numero 150M a via di Nanchino) e sono previsti su via Nanchino un restringimento e divieti di sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

