Il 15 dicembre si terrà la presentazione dei nuovi elementi iscritti dell’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania, insieme alla terza edizione del catalogo IPIC: un volume che raccoglie 170 elementi rappresentativi delle tradizioni e dei saperi della regione. Il patrimonio culturale immateriale della Campania si arricchisce di 46 nuovi elementi, confermando la vitalità, la profondità culturale e la capacità delle comunità locali di custodire e rinnovare le proprie tradizioni. Lunedì 15 dicembre, alle ore 9.30, il Teatro Trianon Viviani di Napoli ospiterà la presentazione ufficiale dei nuovi iscritti all’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania (IPIC) e della terza edizione del catalogo aggiornato (Fondi Coesione Italia 2127 nell’ambito della DGR n. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Al Trianon di Napoli la Campania celebra il suo patrimonio immateriale