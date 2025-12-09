Al Trianon di Napoli la Campania celebra il suo patrimonio immateriale
Il 15 dicembre si terrà la presentazione dei nuovi elementi iscritti dell’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania, insieme alla terza edizione del catalogo IPIC: un volume che raccoglie 170 elementi rappresentativi delle tradizioni e dei saperi della regione. Il patrimonio culturale immateriale della Campania si arricchisce di 46 nuovi elementi, confermando la vitalità, la profondità culturale e la capacità delle comunità locali di custodire e rinnovare le proprie tradizioni. Lunedì 15 dicembre, alle ore 9.30, il Teatro Trianon Viviani di Napoli ospiterà la presentazione ufficiale dei nuovi iscritti all’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania (IPIC) e della terza edizione del catalogo aggiornato (Fondi Coesione Italia 2127 nell’ambito della DGR n. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Leggi anche questi approfondimenti
Ci vediamo il 23 GENNAIO alle ore 21 al TEATRO TRIANON VIVIANI di NAPOLI! Finalmente a casa!!! Vi aspetto tutti ma tutti tutti tutti!!! Trianon Viviani - teatro della Canzone napoletana - facebook.com Vai su Facebook
Al Trianon i nuovi iscritti Ipic e il catalogo del patrimonio culturale immateriale - Il 15 dicembre si terrà la presentazione dei nuovi elementi iscritti dell’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania, insieme alla terza edizione del catalogo IPIC: un volume che raccoglie 1 ... Segnala napolitoday.it