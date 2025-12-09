Al Teatro San Carlo di Napoli lunghi applausi per la Medea di Luigi Cherubini

2anews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ovazione e lunghi applausi per l’inaugurazione della Nuova Stagione Lirica e di Balletto 20252026 del Teatro San Carlo, con la Medea di Luigi Cherubini. Sul podio Riccardo Frizza, la regia affidata a Mario Martone. Successo annunciato, ma non scontato, per questa Medea di Luigi Cherubini (1797), (in scena la versione italiana di Carlo Zangarini del . 🔗 Leggi su 2anews.it

al teatro san carlo di napoli lunghi applausi per la medea di luigi cherubini

© 2anews.it - Al Teatro San Carlo di Napoli lunghi applausi per la Medea di Luigi Cherubini

I 140 anni del Carlino, l’anniversario. Bottura, Panini e i volti dello sport: oggi l’evento al teatro San Carlo

Recensione – “Qualcosa è andato storto”, Carlo Buccirosso a teatro incide la maschera del perbenismo familiare

San Carlo ancora senza soprintendente, lettera degli orchestrali: "Querelle politica danneggia il Teatro"

teatro san carlo napoliNapoli, la Medea al Teatro San Carlo: quella storia antica ma così moderna - San Carlo: sipario alle 19 su «Medea» di Luigi Cherubini, opera mai vista a Napoli, qui nella versione in italiano di Carlo Zangarini con i recitativi di Franz Lachner, realizzata ... Si legge su ilmattino.it