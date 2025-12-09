Al Teatro San Carlo di Napoli lunghi applausi per la Medea di Luigi Cherubini
Ovazione e lunghi applausi per l’inaugurazione della Nuova Stagione Lirica e di Balletto 20252026 del Teatro San Carlo, con la Medea di Luigi Cherubini. Sul podio Riccardo Frizza, la regia affidata a Mario Martone. Successo annunciato, ma non scontato, per questa Medea di Luigi Cherubini (1797), (in scena la versione italiana di Carlo Zangarini del . 🔗 Leggi su 2anews.it
I 140 anni del Carlino, l’anniversario. Bottura, Panini e i volti dello sport: oggi l’evento al teatro San Carlo
Recensione – “Qualcosa è andato storto”, Carlo Buccirosso a teatro incide la maschera del perbenismo familiare
San Carlo ancora senza soprintendente, lettera degli orchestrali: "Querelle politica danneggia il Teatro"
Irpinianews.it. . Al teatro Carlo Gesualdo di Avellino il Concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi e presentata da Serena Autieri, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Po - facebook.com Vai su Facebook
