Al teatro Libero Come vent’anni fa esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere
Una donna sola, malinconica e visionaria, ripercorre con le parole il labirinto delle proprie esperienze, sospese in un'atmosfera che lei stessa non sa definire: realtà o pura invenzione?A tratti ricorda di essere altrove, o forse solo in un'altra visione, dove il suo corpo diventa quello di.
Il 20 settembre festa di inaugurazione al Teatro Elsa Morante – ingresso libero
“La scuola delle mogli”: al teatro Libero la commedia di Molière
Teatro Libero: in scena La scuola delle mogli di Molière con la regia di Cutino
Stamattina altro appuntamento in ricordo di Felicia, Giovanni Impastato ha incontrato alcuni studenti presso il Teatro Libero di Palermo, per portare la sua testimonianza dopo la performance teatrale "Solo una donna, Felicia Impastato" con Vita Villi, Davide Di - facebook.com Vai su Facebook
Caserta si fa teatro del "Libero Arbitrio" in una collettiva internazionale - Dal 4 al 24 ottobre, l’arte contemporanea torna a invadere con la sua energia visionaria il cuore storico della Campania a Caserta. Lo riporta ilmattino.it
Al teatro Libero “Come vent’anni fa”, esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere virgilio.it
