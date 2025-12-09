Al Teatro del Lido il 13 dicembre va in scena Stabat Mater con la regia di Luca Guadagnino

Romadailynews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

STABAT MATER di  Antonio Tarantino con  Fabrizia Sacchi regia  Luca Guadagnino  con  Stella Savino sabato 13 dicembre ore 19 Teatro del Lido Il  Teatro del Lido  presenta  sabato 13 dicembre ore 19  Stabat Mater,  monologo scritto da  Antonio Tarantino  e messo in scena da  Luca Guadagnino, che firma la sua prima regia teatrale, con Stella Savino, sul palco Fabrizia Sacchi. Un monologo feroce e lirico che vede protagonista Maria Croce, una donna sola, emigrante del sud a Torino, che urla, vomita al mondo, soprattutto all’amore della sua vita, a Giuvà, la sua disperazione, e lo fa con grazia e sarcasmo, nel suo dialetto, in napoletano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

al teatro del lido il 13 dicembre va in scena stabat mater con la regia di luca guadagnino

© Romadailynews.it - Al Teatro del Lido il 13 dicembre va in scena “Stabat Mater” con la regia di Luca Guadagnino

Leggi anche questi approfondimenti

Al Teatro del Lido va in scena il 13 dicembre “Stabat Mater” - STABAT MATER di Antonio Tarantino con Fabrizia Sacchi regia Luca Guadagnino con Stella Savino sabato 13 dicembre ore 19 Teatro del Lido   Il Teatro ... Scrive romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Lido 13 Dicembre