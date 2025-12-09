Al Politeama torna in scena Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese
Dopo il sold out della passata Stagione, “Perfetti sconosciuti” torna in scena al Politeama Genovese martedì 9 e mercoledì 10 dicembre.Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
