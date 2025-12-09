Al patron è piaciuta l’umiltà | Ce l’hanno messa tutta

Al settore ospiti dello stadio Martelli è stato chiuso, ma a Mantova non sono mancati i tifosi della Reggiana. Tra loro, spiccava Romano Amadei, considerato il sostenitore più fedele e appassionato della squadra. L'attenzione si concentra sull'atteggiamento umile e determinato delle parti coinvolte, evidenziando l'importanza del rispetto e della passione nel mondo del calcio.

Settore ospiti chiuso allo stadio "Martelli", vero, ma ieri a Mantova in tribuna c’era il tifoso numero uno in assoluto della Reggiana: Romano Amadei. "Ho visto una squadra generosa, ce l’ha messa davvero tutta". Il patron, però, riconosce la buona prestazione nel secondo tempo del Mantova. "Sono andati forte anche loro, ma alla fine abbiamo messo qualcosa in più noi rispetto al Mantova". La Reggiana tante volte ha raccolto meno di quel che creava, vedi a Carrara o nell’ultima in casa con la sconfitta col Frosinone di Max Alvini. "Oh, devo poi dire che il calcio è così! Devi segnare, e stavolta è toccato a noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Al patron è piaciuta l’umiltà: "Ce l’hanno messa tutta"

Scopri altri approfondimenti

OGGI 30 NOVEMBRE 2025 ABBIAMO FESTEGGIATO SANTO OMOBONO PATRONO DEI SARTI , MAGNIFICA GIORNATA , ORE 11 SANTA MESSA A SANT’ANGELO IN VIA MOSCOVA , ORE 13 L’ABBIAMO COMPLETATA CON UN OTTIMO PRANZO - facebook.com Vai su Facebook