Al palazzo del Turismo Una storia di autismo normale per riflettere capire e sorridere con i Terconauti

Un appuntamento aperto a tutti per affrontare il disturbo dello spettro autistico con uno sguardo focalizzato sul mondo dell’infanzia e dell'adolescenza, insieme a qualche sketch che alterna momenti di leggerezza a riflessioni più profonde. Sabato 13 dicembre (ore 17), il Palazzo del Turismo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

