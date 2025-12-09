Al palazzo del Turismo Una storia di autismo normale per riflettere capire e sorridere con i Terconauti
Un appuntamento aperto a tutti per affrontare il disturbo dello spettro autistico con uno sguardo focalizzato sul mondo dell’infanzia e dell'adolescenza, insieme a qualche sketch che alterna momenti di leggerezza a riflessioni più profonde. Sabato 13 dicembre (ore 17), il Palazzo del Turismo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
https://www.mobmagazine.it/anastasia-il-musical-a-jesolo-al-palazzo-del-turismo/ - facebook.com Vai su Facebook
Riccione: “Una storia di autismo normale” raccontata dai Terconauti - Un appuntamento aperto a tutti per affrontare il disturbo dello spettro autistico con uno sguardo focalizzato sul mondo dell’infanzia e dell'adolescenza, ... Si legge su chiamamicitta.it