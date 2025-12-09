Al Museo storico archeologico di Nola torna la rassegna Serata D’Autore
Al Museo storico archeologico di Nola andrà in scena per la rassegna Serata D’Autore “Scarpetta a lume di candela – e la Napoli del tempo”. Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 19.30, al Museo storico archeologico di Nola (Via Senatore Cocozza 1), torna la rassegna Serata D’Autore, giunta alla tredicesima edizione, con una serata interamente . 🔗 Leggi su 2anews.it
