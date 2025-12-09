Al liceo Manzoni un incontro contro la violenza di genere

Casertanews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il LiceoManzoni” di Caserta ospiterà giovedì 11 dicembre, alle ore 9.30, un incontro formativo dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale della Polizia di Stato “Questo non è amore” ed è promossa dalla Questura di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

CASERTA - Riconoscere, proteggere, cambiare: studenti del liceo Manzoni e polizia di Stato contro la violenza di genere - 10:12:50 Ci sono parole che giungono troppo tardi; e parole che possono, invece, cambiare un destino: parole di denuncia, condivisione, riflessione. Secondo casertafocus.net

