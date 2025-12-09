Al liceo Manzoni un incontro contro la violenza di genere

Il Liceo “Manzoni” di Caserta ospiterà giovedì 11 dicembre, alle ore 9.30, un incontro formativo dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale della Polizia di Stato “Questo non è amore” ed è promossa dalla Questura di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

