Al Fidenza Shopping park torna la Xmas Run per camminare insieme verso la solidarietà
Domenica 14 dicembre, al Fidenza Shopping Park torna la Xmas Run, un evento solidale dedicato a famiglie, sportivi e appassionati. Questa corsa camminata natalizia unisce divertimento e solidarietà, invitando tutti a muoversi insieme per sostenere cause benefiche e condividere lo spirito di festa.
Il Natale al Fidenza Shopping Park corre. anzi, cammina! Torna domenica 14 dicembre la Xmas Run 2025, l’evento solidale che ogni anno richiama famiglie, sportivi e semplici appassionati con un obiettivo chiaro: trasformare il movimento in un gesto concreto di solidarietà. L’intero incasso verrà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Xmas Run di solidarietà: domenica 14 dicembre al Fidenza Shopping Park Vai su X
Orari Festività – Dicembre & Gennaio Il Centro Commerciale Fidenza ti accompagna durante tutte le feste con aperture speciali per il tuo shopping natalizio e non solo! Dicembre • Domenica 7, 14, 21 ? 9:00 – 19:00 • Lunedì 8 ? 9:00 – 19:00 • Merc - facebook.com Vai su Facebook
