Al Circolo Cittadino arrivano i Partenope InCanto

Latinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PASSAGGI SONORI – Partenope InCantoConcerto del 10 gennaio 2026, ore 21:00 – Circolo Cittadino di Latina, Piazza del Popolo 2L’Associazione Culturale Musicale LOUIS presenta il secondo appuntamento della rassegna Passaggi Sonori.Sabato 10 gennaio il palco del Circolo Cittadino ospiterà i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

