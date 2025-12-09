Al Circolo Cittadino arrivano i Partenope InCanto
PASSAGGI SONORI – Partenope InCantoConcerto del 10 gennaio 2026, ore 21:00 – Circolo Cittadino di Latina, Piazza del Popolo 2L’Associazione Culturale Musicale LOUIS presenta il secondo appuntamento della rassegna Passaggi Sonori.Sabato 10 gennaio il palco del Circolo Cittadino ospiterà i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
I Giovani Filarmonici Pontini in concerto al Circolo Cittadino
"Le Mattinate Musicali" al Circolo Cittadino
Al Circolo Cittadino "Napul’è ‘na canzone"
