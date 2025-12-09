Al Cep arriva la biblioteca di quartiere | Il bosco dei libri segreti
È stata la fantasia della piccola Melissa, alunna della scuola primaria Paganini, a suggerire il nome della biblioteca di quartiere in apertura al Cep: “Il bosco dei libri segreti”. La proposta è stata votata e approvata dai bambini e adesso lo spazio sta per diventare realtà grazie ai ricavi del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Arriva la biblioteca diffusa. Gallarate città che legge
Biblioteca, in collaborazione con Fondazione archivio diaristico nazionale, arriva il corso gratuito Glob DiMMi
In Brianza arriva una nuova maxi biblioteca moderna che conterrà 42mila libri
Stelle e fiocchi: arriva il Natale! L’Ora del racconto si prepara a salutare l’anno con un ultimo, specialissimo appuntamento dedicato alla magia delle feste. Le nostre bibliotecarie vi aspettano un momento di relax in biblioteca tra storie emozionanti, inaspett - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari, il Cep senza più Guardia Medica: «Non diventi un quartiere fantasma» - È quanto protocollato oggi alla presidenza del Consiglio comunale, su iniziativa delle consigliere ... Secondo unionesarda.it
Sassuolo, per Pinamonti niente di grave: col Milan sarà in campo pianetamilan.it
Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Roda fissa l’obiettivo della FISI oasport.it
Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole calcionews24.com
Che cosa vedere in tv stasera, 9 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da L’altro ispettore ... ilgiornaleditalia.it
Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: se c’è una criticità interveniamo. I sindacati: quanto successo ... ilgiorno.it
Zelensky a Palazzo Chigi. La replica a Trump: “Sempre pronto ad elezioni” lidentita.it