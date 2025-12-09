Al Bano spalanca le porte agli ultimi | casa e lavoro per la famiglia nel bosco

Al Bano si impegna a sostenere la famiglia del bosco di Palmoli, recentemente privata della custodia dei propri tre figli. L'artista apre le porte della propria casa e offre opportunità di lavoro, dimostrando vicinanza e solidarietà a questa comunità in difficoltà. Un gesto di solidarietà che mette in luce la sua vicinanza alle tematiche sociali e familiari.

Al Bano scende in campo per la “famiglia del bosco” di Palmoli, che ha perso la custodia dei propri tre figli. Il cantante di Cellino San Marco offre loro una casa a tempo indeterminato nella sua tenuta e, se vorranno, anche un lavoro. Una mossa che va oltre l’assist sociale: è un appello culturale che riaccende il dibattito sulla libertà di educazione e su scelte alternative alla vita urbana. Un’offerta concreta dalla tenuta di Al Bano. “Quanto comprendo quella famiglia, perché anche io ho scelto una vita lontana dal caos e dall’inquinamento per i miei figli”, ha spiegato Al Bano al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it