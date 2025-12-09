Akanji sta meglio | sarà convocato per questa sera?

Akanji. Arrivano segnali incoraggianti per Cristian Chivu a poche ore dalla grande sfida di Champions League tra Inter e Liverpool. Manuel Akanji, fermatosi ieri a causa di un attacco influenzale e assente dall’allenamento con il gruppo, sta meglio e viaggia verso il recupero in vista del match di questa sera a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le condizioni del difensore svizzero sono in netto miglioramento. Nelle ultime ore lo staff medico nerazzurro ha monitorato attentamente la situazione e filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di averlo almeno a disposizione per la gara contro i Reds. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it