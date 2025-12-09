Akanji si racconta | Per me è fondamentale mettermi al servizio della squadra ecco cosa ruberei da Mkhitaryan e Zielinski

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, è il protagonista del Matchday Programme di oggi, in occasione della sfida contro il Liverpool. Un attacco influenzale ha bloccato Manuel Akanji proprio alla vigilia della supersfida di Champions League contro il Liverpool, costringendo il tecnico Cristian Chivu a rinunciare a lui nella rifinitura. In attesa di capire se il difensore svizzero riuscirà a recuperare in extremis per il match di San Siro, l’ex Manchester City è il protagonista del Matchday Programme nerazzurro. Il centrale della Beneamata ha ripercorso le sue origini, raccontando di essersi innamorato del calcio grazie al padre, che seguiva fin da bambino. 🔗 Leggi su Internews24.com

