AJ Styles | svelata la sua posizione sul ritiro nel 2026

AJ Styles ha confermato il suo piano di ritirarsi nel 2026, ma ha anche chiarito che il suo tour di addio non sarà paragonabile al celebre Farewell Tour di John Cena. La sua scelta di ritirarsi si inserisce in un percorso di carriera ricco di successi, con un approccio diverso rispetto ad altri wrestler di spicco.

Come già detto in passato AJ Styles si ritirerà nel 2026 ma per quanto riguarda il suo tour di ritiro, non sarà di certo come il Farwell Tour di John Cena. Proprio come detto da Cena, il phenomenal one non intende prolungare troppo il suo tour di ritiro nonostante le suppliche dei fan. Durante un intervista con Chris Van Vliet, il leader della cenation ha rivelato di aver chiesto a Styles se avesse intenzione di avere un tour simile a quello di Cena. Quest ultimo si sarebbe aspettato che AJ avrebbe almeno preso in considerazione l’idea ma egli gli ha risposto che per lui un tour di ritiro non avrebbe avuto senso per lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net