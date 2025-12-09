AISM Charity Dinner Milano una serata tra spettacolo e solidarietà per la ricerca
Il Teatro Alcione di Milano ha fatto da cornice alla speciale serata di solidarietà e spettacolo che ha permesso di raccogliere 180mila euro da destinare al NeuroBRITE Research Center, il nuovo polo internazionale di neuroriabilitazione promosso da AISM e Fondazione FISM per migliorare la vita delle persone con sclerosi multipla e altre malattie neurodegenerative. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Migliorare concretamente la vita delle persone con sclerosi multipla attraverso la ricerca scientifica.
Ricerca, Aism Charity Dinner Milano: raccolti 180mila euro per la lotta alla sclerosi multipla - Oltre 400 ospiti per sostenere il NeuroBrite Research Center, polo internazionale di neuroriabilitazione ... Riporta msn.com