Ais festeggia 60 anni a Taormina | un viaggio tra vini storia e territori

A Taormina si è celebrato il 60° anniversario dell'Associazione Italiana Sommelier con un evento ricco di approfondimenti tra vini, storia e territori. La manifestazione, conclusasi sabato 6 dicembre, ha riunito appassionati e professionisti del settore in un viaggio tra cultura enologica e tradizioni italiane.

Si è concluso a Taormina, sabato 6 dicembre, il ciclo di iniziative dedicate ai 60 anni dell'Associazione Italiana Sommelier. Dopo la tappa di Cefalù, l’hotel NH Collection ha ospitato un evento che ha riunito soci, appassionati e professionisti, trasformando il pomeriggio e la serata in una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

