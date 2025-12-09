AI Overviews? Pratica scorretta Google non può appropriarsi del lavoro dei giornalisti dice il M5s a Bruxelles
La Commissione europea ha aperto un'indagine Antitrust contro Google: utilizzerebbe i contenuti degli editori digitali (anche su YouTube) per alimentare i suoi servizi di intelligenza artificiale come AI Overviews. La reazione della delegazione M5s al Parlamento europeo: "È una buona notizia per la stampa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Uscita didattica alla Tenuta di Montauto! Mercoledì 3 dicembre, gli studenti dell'ITT Chimica di Manciano hanno avuto un'esperienza pratica e formativa visitando la splendida @tenutamontauto È stata un'opportunità fantastica per: Osservare da vicino i pr - facebook.com Vai su Facebook
“AI Overviews? Pratica scorretta, Google non può appropriarsi del lavoro dei giornalisti”, dice il M5s a Bruxelles - La Commissione europea ha aperto un'indagine Antitrust contro Google: utilizzerebbe i contenuti degli editori digitali (anche su YouTube) per alimentare ... Lo riporta fanpage.it