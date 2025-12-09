AI Overviews? Pratica scorretta Google non può appropriarsi del lavoro dei giornalisti dice il M5s a Bruxelles

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha aperto un'indagine Antitrust contro Google: utilizzerebbe i contenuti degli editori digitali (anche su YouTube) per alimentare i suoi servizi di intelligenza artificiale come AI Overviews. La reazione della delegazione M5s al Parlamento europeo: "È una buona notizia per la stampa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

