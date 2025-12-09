Agrigento tra le 10 città italiane con l’Imu più bassa | il prelievo medio è di 505 euro l’anno
Agrigento tra le 10 città italiane dove l’Imu pesa meno sui bilanci familiari. Secondo uno studio del servizio Stato sociale, politiche fiscali e previdenziali della Uil il saldo della tassa di possesso sugli immobili di dicembre 2025 mostra un’Italia a due velocità: da un lato le grandi città. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
POSTE ITALIANE: emessi francobolli Agrigento Capitale italiana della Cultura/Taranto Città Europea dello Sport/Città di Napoli Poste Italiane comunica che oggi 5 dicembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ap - facebook.com Vai su Facebook
