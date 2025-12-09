Agricoltori siciliani in piazza contro l’emergenza idrica e gli sprechi d’acqua
Gli agricoltori siciliani scenderanno in piazza il 10 dicembre per protestare contro l'emergenza idrica e gli sprechi d'acqua. Con un corteo e un sit-in davanti a Palazzo dei Normanni, chiedono un cambio di rotta nella gestione delle risorse idriche, evidenziando l'urgenza di affrontare una situazione critica che mette a rischio il settore agricolo dell'isola.
Il grido di allarme degli agricoltori siciliani raggiungerà le piazze domani, 10 dicembre. Un corteo e un sit in davanti a Palazzo dei Normanni saranno il cuore di una manifestazione di protesta "per dire basta ad una gestione dell'acqua schizofrenica", si legge in una nota della Coldiretti."Non. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
